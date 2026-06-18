Genç kız, ergenlerin halüsinasyon görmek amacıyla bir alerji ilacını aşırı dozda alarak kendilerini kaydettikleri ölümcül "Benadryl Meydan Okuması" akımına katılmıştı. Bu viral eğlence Leah için ölümcül bir tuzağa dönüştü. Oklahoma’nın Enid kentindeki bir hastanede gözetim altında tutulan Leah’nın beyin aktivitelerinin tamamen durduğu açıklandı.

Önce astım krizi sanıldı

Leah, ilacı aldıktan kısa bir süre sonra şiddetli nöbetler geçirmeye başladı ve acilen hastaneye kaldırıldı. Ailesi, kızlarının geçmişteki sağlık öyküsüne dayanarak ilk başta bunun bir astım krizi olduğunu düşündü; ancak yapılan tetkikler ve belirtiler acı gerçeği ortaya çıkardı.

Kızının daha önce de bu tehlikeli akımı birkaç kez denediğini belirten acılı baba Richard Presson, NewsNation’a verdiği röportajda ebeveynleri şu sözlerle uyardı:

"Leah harika bir insandı ve tek hayali TikTok'ta ünlü olmaktı. Kızımın, sosyal medyadaki durdurulamayan bir çılgınlık yüzünden orada cansız bir şekilde yattığını görmek beni kahrediyor. Herkesin bu durumun farkında olmasını ve çocuklarını eğitmesini istiyorum. Bu meydan okumalar gerçekten akıl almaz ve bir daha böyle bir trajedinin yaşanmaması gerekiyor."

Doktorlar uyarıyor: "Kalp durmasına yol açıyor"

Aşırı miktarda alerji ilacı almanın vücutta yarattığı tahribata dikkat çeken Dr. Ryan Brown, bu ölümcül akımın tıp dünyasında ciddi bir alarm verdiğini belirtti. Dr. Brown, sürecin tehlikesini şu sözlerle özetledi:

"Bu ilaç yüksek dozda alındığında ciddi nöbetlere ve kalp ritim bozukluklarına yol açar. Bu ritim bozuklukları kalbin aniden durmasına, beyne giden kan akışının kesilmesine ve nihayetinde geri dönüşü olmayan beyin ölümüne neden olur. Ebeveynler, çocuklarının davranışlarında bir tuhaflık sezerse etrafa dikkatle bakmalı; evde boş bir ilaç şişesi veya şüpheli bir şey olup olmadığını kontrol etmelidir."

Son yolculuğunda 90 kişiye umut olacak

Leah'ın hastane yatağında sevdiklerinin elini tutup ona şarkılar söylediği yürek burkan anlar sosyal medyada paylaşılırken, babası Richard hala bir mucize beklediklerini ancak acı gerçeği kabul ederek kızının organlarını bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

Kızını dünyanın en cömert insanı olarak tanımlayan baba, "Anatomiye Giriş (Grey's Anatomy) dizisini çok severdi. Şimdi o minicik bedeniyle 90'a yakın insana hayat verebilir. Organ nakli işlemine 72 saat kaldı ve hastanede onun için bir 'şeref yürüyüşü' düzenlenecek; herkes koridorlarda sıraya girip kahramanımıza saygılarını sunacak" dedi.