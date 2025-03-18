7 yaşındaki Scarlett Selby, stres atmak için kullanılan 'NeeDoh' küpünü önce dondurucuya koydu, ardından daha yumuşak hale getirmek için mikrodalgaya koydu. Ancak oyuncağın içindeki madde aniden patladı ve kızın yüzüne ve göğsüne sıcak ve erimiş bir sıvı fışkırdı.

Kızının çığlıklarını duyunca dehşete kapılan babası Josh Selby, kızının yanına koştu ve erimiş maddeyi çıkarmaya çalıştı. Ancak madde o kadar yapışkandı ki babanın elleri kızının cildine yapıştı. Panikle kızını hastaneye yetiştiren baba, doktorların hava yolları şişerek kapanmasın diye Scarlett'i yapay komaya soktuğunu söyledi.

DERİ NAKLİNE İHTİYACI OLUP OLMADIĞI BELİRSİZ

Olayın üzerinden beş ay geçmesine rağmen küçük kızın ikinci ve üçüncü derece yanıklarından dolayı deri nakline ihtiyacı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Scarlett'in annesi Amanda Blakenship, kızının TikTok ve YouTube'da insanların bu oyuncağı mikrodalgada ısıttığını gördüğünü ve bunu kendisinin de denemek istediğini belirtti. Aile, benzer kazaların yaşanmaması için ebeveynleri dikkatli olmaya çağırırken bu tür oyuncakların imha edilmesini de önerdi.