Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek söz konusu kişi hakkında işlem yapılmasını istedi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta gerçekleştirilen bir canlı yayında çocukları hedef alan ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. "Ayşe" adıyla tanıtılan kişinin yayındaki sözleri, görüntülerin farklı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından gündem oldu. Kullanıcılar, yetkililere çağrıda bulunarak olayın incelenmesini talep etti.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

TikTok üzerinden canlı yayın açan ve "Ayşe" adıyla tanıtılan kişinin, küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi. Yayından alınan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı söz konusu açıklamalara tepki gösterdi. Özellikle çocukların hedef alınması, paylaşımların ardından gelen tepkilerin odağında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA EMNİYETE ÇAĞRI YAPILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğünün hesaplarını etiketleyerek yetkilileri göreve çağırdı. Çok sayıda paylaşımda, canlı yayında kullanılan ifadelerin incelenmesi ve ilgili kişi hakkında gerekli işlemlerin yapılması istendi. Tepkilerde çocuklara yönelik sözlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Canlı yayındaki ifadeler üzerine tepki gösteren kullanıcılardan biri, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik "Bu kişi hakkında işlem yapacak mısınız?" sorusunu yöneltti. Bir başka kullanıcı ise "Çocuklar, bebekler üzerinden nasıl böyle bir konuşma ve beddua edebilir? Bu hadsize dur diyecek misiniz?" ifadelerini kullandı. Paylaşımlarda, söz konusu görüntülerin yetkili birimler tarafından değerlendirilmesi talep edildi.