Sosyal medyanın popüler kültür üzerindeki sarsıcı etkisi ve yeni neslin içerik tüketim alışkanlıkları bir kez daha gündeme geldi. Bir zincir mağazanın raflarındaki ürünleri yiyerek çektiği videolarla TikTok’ta kısa sürede 35 bin takipçiye ulaşan genç içerik üreticisi, Adana’da hayranlarıyla bir araya geldi. Buluşmada yaşanan yoğunluk ve izdiham görüntüleri ise tepki topladı.

FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Etkinlik alanını dolduran kalabalık grubun genç yayıncıyla tek bir kare fotoğraf çektirebilmek adına birbiriyle yarışması gözlerden kaçmadı. Kontrolden çıkan ve kısa sürede izdihama dönüşen o anlara ait görüntüler, diğer sosyal medya platformlarında yayılmasıyla birlikte viral oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından binlerce kullanıcı paylaşımların altına yorum yağdırarak duruma sert tepki gösterdi. Yeni neslin rol model tercihlerini ve ilgi odaklarını sert bir dille eleştiren sosyal medya kullanıcıları, gençliğin bu gidişatından hiçbir şey olmayacağını savunarak tepkilerini dile getirdi.

Fenomenin ne tür bir özel yeteneğe sahip olduğunu sorgulayan takipçiler, ülkede nitelikli bir gençlik kalıp kalmadığını tartışmaya açtı. Tam da istenildiği gibi çalışmayan, üretmeyen ve sorgulamayan bir nesil yetiştiğini öne süren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, gençlerin boş işlerin peşinde koştuğunu belirterek duruma isyan etti.