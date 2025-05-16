23 yaşındaki Meksikalı influencer Valeria Marquez, TikTok’ta canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Jalisco eyaletindeki Zapopan kasabasında Marquez’in sahibi olduğu bir güzellik salonunda yaşandı.

Saldırının ardından sosyal medyada olayın bir kartel saldırısı olup olmadığı konuşuldu.

Jalisco Eyalet Savcılığı, olayın bir kadın cinayeti olarak ele alındığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Sheinbaum, “Sorumluların yakalanması ve bu olayın neden yaşandığının ortaya çıkarılması için çalışıyoruz” dedi.

KARTEL LİDERİ DETAYI

Cinayetin, Meksika’nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen CJNG kartelinin doğduğu Jalisco eyaletinde gerçekleşmiş olması, olayın arkasında kartelin olabileceği yönünde güçlü spekülasyonlara yol açtı.