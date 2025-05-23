Tiktok'ta 'Kardelen' ismiyle videolar paylaşan ve 230 bin takipçisi bulunan kadının, T. isimli oğlu olduğunu iddia ettiği çocukla birlikte çektiği videolar tartışma yarattı.
Videolarında T. isimli çocuğun, 'taytı yırttığını', 'dekolte giymesine ve dans etmesine' müsaade etmediğini belirten 'Kardelen' isimli fenomen, milyonlarca izlenmeye ulaşıyor.
Sosyal medyada kullanıcıları söz konusu videolarda Kardelen isimli kadının, çocuğu istismar ettiğini belirterek tepki gösterdi.
Ayrıca Tiktok platformun içerik denetleme politikaları da eleştirildi.