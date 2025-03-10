TikTok'un kaderi, 19 Ocak'ta sahibi ByteDance'in ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'u satmasını veya yasaklanmasını gerektiren yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana belirsizliğini koruyor. Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra yasanın uygulanmasını 75 gün geciktirmeyi amaçlayan bir yürütme emri imzaladı.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, TikTok ile ilgili yakın zamanda bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda, "olabilir" dedi.

"Dört farklı grupla uğraşıyoruz ve çok sayıda insan bunu istiyor... dördü de iyi," diye ekledi.

TikTok ve ByteDance, Reuters'ın normal mesai saatleri dışında yorum talebine hemen yanıt vermedi.

TikTok'taki karışıklık, eski Los Angeles Dodgers sahibi Frank McCourt da dahil olmak üzere birkaç potansiyel alıcıyı cezbetti ve hızla büyüyen şirkete ilgi duyduklarını ifade eden iş analistleri, şirketin değerinin 50 milyar dolar kadar olabileceğini tahmin ediyor.