Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Sebahat Ok isimli kadın, TikTok üzerinden açtığı canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

DAHA FAZLA ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN KURGULAMIŞ

İhbar üzerine adrese giden emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede, olayın iddia edildiği gibi olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmada, kadının daha fazla izlenme elde etmek amacıyla kendisini yaraladığı ve olayın kurgu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Sebahat Ok, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.