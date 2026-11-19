TikTok'ta para kazanmak için açılan canlı yayınlarda sınırlar her geçen gün biraz daha zorlanıyor. Slime gösterileriyle başlayan, sanal Kâbe'de tavaf ve halay görüntüleriyle devam eden yayınlara şimdi de sanal askerlik ve Şehzade Mustafa'nın cenaze töreni eklendi. Kullanıcılar gönderdikleri jetonlarla sanal törenlere katılıyor, rütbe kazanıyor ve yayınlarda ön plana çıkıyor. Oyunlaştırılan bu sistemin bağımlılık ve olası kara para aklama riskleri de tartışılıyor. Detayları CNN TÜRK Muhabiri Ceren Meriç anlattı.

TikTok'ta son dönemde açılan canlı yayınlar, sıra dışı içerikleri ve para kazanma yöntemleriyle gündeme geliyor. Yayıncılar, izleyicilerin ilgisini çekmek ve daha fazla sanal hediye almalarını sağlamak için farklı konseptler hazırlıyor. İlk bakışta bir oyun gibi görünen bu yayınlarda dini ve tarihi değerler de içerik haline getiriliyor.

Peki, kullanıcıların jeton göndererek katıldığı bu sanal etkinliklerin arkasında nasıl bir sistem var?

Şehzade Mustafa'nın cenaze törenini canlı yayında canlandırdılar

TikTok'ta ilgi çekmek amacıyla hazırlanan yayınların son örneği, Şehzade Mustafa'nın cenaze töreni oldu. Tarihi olay, animasyonlarla yeniden canlandırılarak canlı yayına taşındı.

Yayına katılan kullanıcılar, sanal cenaze törenine iştirak ediyor ve tabutu taşımak için sıraya giriyor. Yorumlarıyla törene katılan izleyiciler, gönderdikleri hediyeler sayesinde yayın içerisinde daha fazla görünürlük kazanabiliyor.

Tabutu taşıyanlar arasında yer almak ve sanal törende ön sıralara geçmek isteyen kullanıcıların jeton göndermesi gerekiyor. Böylece tarihi bir olay, para karşılığında katılım sağlanan interaktif bir gösteriye dönüşüyor.

Sanal cenazede "Ruhuna Fatiha" mesajları

Sanal cenaze törenine katılan kullanıcıların yorumları da dikkat çekiyor. Yayında "Ruhuna Fatiha", "Mekânı cennet olsun" ve "Başımız sağ olsun" gibi mesajlar paylaşılıyor.

Başlangıçta yalnızca merak ettikleri için yayına giren kullanıcılar, zamanla törenin bir parçası haline geliyor. Yorum yazıyor, hediye gönderiyor ve uzun süre canlı yayında kalıyor. Yayıncılar ise tarihi bir olayı oyunlaştırarak izleyicilerin ilgisini canlı tutmayı ve etkileşim üzerinden gelir elde etmeyi hedefliyor.

Sanal askerlikte rütbe almak için jeton gönderiyorlar

TikTok'taki sıra dışı yayınlar yalnızca sanal cenaze törenleriyle sınırlı değil. Bir başka yayında ise kullanıcılar sanal askerlik yapıyor.

Canlı yayına katılanlar, oluşturulan sisteme asker olarak dahil ediliyor. Şınav ve mekik gibi askeri eğitim hareketlerinin canlandırıldığı yayında, kullanıcılar gönderdikleri jetonlara göre rütbe kazanıyor.

Komutan ve asker gibi rollerin dağıtıldığı bu sistemde kullanıcıların isimleri de ekranda gösteriliyor. Daha fazla hediye gönderenler üst rütbelere yükselerek yayında daha görünür hale geliyor. Böylece askerlik deneyimini taklit eden yayınlar, kullanıcıları daha fazla jeton göndermeye teşvik eden bir oyuna dönüşüyor.

Yayınların arkasındaki yazılımlar forumlarda satılıyor

Bu sıra dışı yayınların arkasında belirli yazılımların bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu yazılımların çeşitli internet forumlarında satışa sunulduğu, bunları satın alan kişilerin de farklı konseptlerle benzer yayınlar hazırlayabildiği ifade ediliyor.

Yayınların içeriği değişse de temel amaç aynı: Kullanıcıları mümkün olduğunca uzun süre canlı yayında tutmak, etkileşimi artırmak ve gönderilen sanal hediyeler üzerinden para kazanmak.

Sanal yayınlar kara para aklama aracı olabilir mi?

TikTok'taki bu sistemlerin kara para aklama amacıyla kullanılabileceği ihtimali de tartışılıyor. Öne sürülen senaryoya göre yayıncılar, farklı hesaplar üzerinden kendi yayınlarına sıradan bir kullanıcı gibi katılarak yüksek miktarda hediye gönderebilir. Böylece canlı yayın gelirleri üzerinden para transferi gerçekleştirilebilir.

Ancak bu yöntemin söz konusu yayınlarda kullanıldığına ilişkin somut bir tespit bulunmuyor. Kara para aklama ihtimali, sistemin kötüye kullanılabileceğine ilişkin olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Oyunlaştırma bağımlılık riskini artırıyor

Bu yayınlarla ilgili endişelerin başında kullanıcıların psikolojisi üzerindeki olası etkiler geliyor. Oyunlaştırma yöntemiyle hazırlanan içerikler, izleyicilerin kendilerini gerçek bir etkinliğin içindeymiş gibi hissetmelerine neden olabiliyor.

Sanal cenazede başsağlığı dilemek, askerlik yayınında rütbe kazanmak veya bir törende ön sıralara geçmek isteyen kullanıcılar bunun için para harcayabiliyor. Başlangıçta yalnızca merak veya eğlence amacıyla katıldıkları yayınlarda zamanla daha uzun süre kalabiliyor.

Bu durum, kontrolsüz harcamalara ve dijital platform bağımlılığına zemin hazırlayabiliyor.

Slime gösterileriyle başlayan, sanal tavaf, halay, askerlik ve cenaze törenleriyle çeşitlenen bu yayınlar, sosyal medyada etkileşim ve gelir elde etme uğruna ne kadar sıra dışı yöntemlere başvurulabildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.