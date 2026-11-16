Japonya’da en büyük hayali sosyal medya fenomeni olmak olan 14 yaşındaki lise öğrencisi Ruka’nın TikTok üzerinden açtığı canlı yayın, trajik bir olayla son buldu.

Yayın devam ederken bulunduğu apartmanın altıncı katındaki balkondan aşağı düşen genç kız, başından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Binlerce kişinin gözü önünde canlı yayında meydana gelen korkunç düşüş, genç kızın arkadaşları ve takipçileri arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

SON SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dijital platformlarda yayılan görüntülerde bir duvar kenarında oturduğu ve ardından kendini geriye doğru bıraktığı görülen Ruka’nın, düşmeden hemen önce yayında sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Canlı yayını izleyen takipçilerinin aktardığı bilgilere göre genç kız, olaydan kısa bir süre önce kameraya dönerek "Açım", "Korkuyorum" ve "Bu tehlikeli" ifadelerini kullandı.

TikTok’ta ürettiği içeriklerle tanınan ve takipçileri tarafından yakından desteklenen Ruka’nın yakın çevresi ile hayranları, genç kızın son dönemlerde kişisel ve ailevi bir krizden geçtiğini, yoğun bir psikolojik baskıyla mücadele ettiğini öne sürdü.

Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan Japon polisi, 14 yaşındaki genç kızın ölümünün dikkatsizlik sonucu yaşanan bir kaza mı yoksa intihar mı olduğunu kesinleştirmek amacıyla soruşturmasını sürdürüyor.