İstanbul’da kurdukları paravan danışmanlık şirketi aracılığıyla sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtıkları canlı yayınlarda iş vaadiyle ulaştıkları Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyup zorla çalıştırdıkları öne sürülen şebekeye ilişkin iddianame hazırlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şebeke üyelerinin mağdur kadınları iş vaadiyle Türkiye'ye getirerek pasaportlarına el koydukları ve zorla çalıştırdıkları belirtildi. Şüphelilerin ayrıca "komisyon ücreti" adı altında kadınların elde ettikleri kazançlara da el koyduklarına yönelik ifadeler yer aldı.

AVUKATIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 8 ŞÜPHELİYE 168 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şebekeye hukuki zemin hazırladığı iddia edilen bir avukatın da aralarında bulunduğu toplam 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı 168 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI TALEP EDİLDİ

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, dosyada firari olarak yer alan şüpheli Mehmet Melih İpekçi hakkında yakalama kararı çıkarılması istendi. İddianamede ayrıca, suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen paravan danışmanlık şirketinin faaliyetlerinin durdurulması da talep edildi.