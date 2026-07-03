Endonezya'nın şeriat hükümlerinin uygulandığı tek bölgesi olan Açe'de yaşayan 22 yaşındaki bir erkek ile 25 yaşındaki bir kadın, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında öpüştükleri gerekçesiyle yargılandı. The Guardian'ın haberine göre, Şeriat Mahkemesi, evli olmayan çiftin İslam hukukunu ihlal ettiğine hükmederek her biri hakkında rattan sopasıyla 21 kırbaç cezası verdi.

21 KEZ KIRBAÇLANDI

Mahkeme kararının ardından ceza, halka açık bir alanda infaz edildi. Yaklaşık 100 kişinin izlediği uygulamada çift, 21'er kez kırbaçlandı.

NİSAN AYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Çiftin, 27 Şubat'ta Banda Aceh kentinde park halindeki bir otomobilde öpüştükleri anları TikTok üzerinden canlı yayınladığı, görüntülerin ihbar edilmesi üzerine nisan ayında gözaltına alındıkları belirtildi.

ŞERİAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİ

Açe, Endonezya'da şeriat hükümlerinin yürürlükte olduğu tek bölge olarak biliniyor. Bölgeye bu yetki, merkezi hükümet ile ayrılıkçı gruplar arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında 2006 yılında tanındı.