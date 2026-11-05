Bir kişinin saatlerce slime yoğurmasını, kesmesini ve ezmesini izleyen binlerce kişi… TikTok'ta yeniden popülerleşen slime akımı, bu kez canlı yayınlarla farklı bir boyuta taşındı. Yayıncıların slime hazırlamak için kullandığı kaplar da çeşitlilik gösteriyor. Kimi çiğ köfte tepsilerinde, kimi çamaşır sepetlerinde slime yoğuruyor. Harç tenekeleri, plastik çöp kovaları ve variller de kullanılan malzemeler arasında. Bazı yayıncılar ise işi daha da büyüterek slime karışımını muşamba ve branda üzerinde hazırlıyor.

İzleyiciler, gerçek parayla satın aldıkları jetonlarla yayıncılara sanal hediyeler gönderiyor. Bu hediyeler sayesinde karışıma yeni malzemeler ekleniyor, slime'ın kıvamı değişiyor ve izleyiciler yayının gidişatına doğrudan müdahale edebiliyor. Peki, ilk bakışta sıradan görünen bu görüntüler insanları neden saatlerce ekran başında tutuyor? Psikolojik açıdan merak, fark edilme ve sonucu değiştirebilme hissi bu ilginin önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

SLİME YAYINLARI NASIL BU KADAR İLGİ GÖRDÜ?

TikTok'ta son dönemde dikkat çeken canlı yayınların başrolünde şarkıcılar, oyun yayıncıları ya da sohbet programları yok. Yayıncılar, kameranın karşısında saatler boyunca jel kıvamındaki slime karışımlarını yoğuruyor, kesiyor, eziyor ve farklı malzemelerle yeniden şekillendiriyor.

İlk bakışta sıradan görünen bu görüntüler, binlerce kişiyi aynı anda ekran başında tutuyor. Üstelik olay yalnızca izlemekle sınırlı değil. İzleyiciler, gerçek parayla satın aldıkları jetonlar aracılığıyla yayıncılara sanal hediyeler gönderiyor. Gelen hediyelere göre karışıma yeni malzemeler ekleniyor, slime büyüyor veya kıvamı değişiyor. Böylece izleyiciler, yayının yalnızca takipçisi olmaktan çıkıp akışına müdahale eden bir parçası haline geliyor.

Slime akımı ilk olarak 2016-2018 yılları arasında sosyal medyada popülerleşmişti. Yaklaşık 10 yıl sonra bu kez canlı yayın formatıyla geri dönen akımda, izleyicilerin hediyeleriyle dev slime karışımları hazırlanıyor.

BİR YAYINI AYNI ANDA 65 BİN KİŞİ İZLEDİ

28 Ekim tarihli haberlerde, slime yayınlarından birinin anlık izleyici sayısının yaklaşık 65 bin 800'e ulaştığı aktarıldı. Dev bir kabın içinde hazırlanan slime karışımları, yayıncıların farklı malzemeleri bir araya getirmesi ve izleyicilerin gönderdiği hediyelerle sürekli değişmesiyle canlı yayının merkezinde yer alıyor.

Yayınlarda klasik slime tarifinin dışına da çıkılıyor. Tutkal ve su gibi temel malzemelerin yanı sıra tıraş köpüğü, sabun, sirke, yumurta ve un gibi farklı ürünler de karışıma eklenebiliyor. Bazı yayıncılar, izleyicilerden gelen hediyeler doğrultusunda karışımı büyütüyor veya yeniden şekillendiriyor.

İNSANLAR NEDEN SAATLERCE SLİME İZLİYOR?

Slime yayınlarının ilgi görmesini yalnızca karışımın rahatlatıcı görüntüsüyle açıklamak yeterli değil. Psikologlara göre bu yayınlarda izleyicileri ekrana bağlayan en önemli unsurlardan biri, yaptıkları hareketin sonucu değiştirebildiğini hissetmeleri.

İzleyici hediye gönderdiğinde karışıma su veya başka bir malzeme eklenebiliyor. Bir başka kişinin gönderdiği hediye ise slime'ın kıvamını değiştirebiliyor. Böylece izleyici, yaptığı müdahalenin sonucunu birkaç saniye içinde görebiliyor.

Yayıncının ismini söylemesi, teşekkür etmesi ya da yapılan bir hareket karşısında tepki göstermesi de izleyicide fark edildiği hissini güçlendiriyor. Diğer izleyicilerin de karışıma müdahale etmesiyle küçük bir rekabet ortaya çıkıyor. Bir kişi slime'ı toparlamaya çalışırken başka biri gönderdiği hediyeyle karışımı yeniden bozabiliyor.

Para göndermeyen izleyiciler için bile "Acaba karışım düzelecek mi, sıradaki kişi ne yapacak?" merakı yayını izlemeye devam etme nedeni olabiliyor. Merak, fark edilme ve sonucu değiştirebilme hissi böylece aynı canlı yayında buluşuyor.