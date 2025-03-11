Yeni özellikle birlikte saat 22.00'den sonra hala TikTok'ta vakit geçiren gençlerin "Sizin için" kısmındaki akışları kesilecek ve tam ekran bir bildirim gelecek. Bu esnada rahatlatıcı bir müzik çalacak ve gençlere nefes egzersizleri eşliğinde uygulamayı kapatmaları teşvik edilecek.

TikTok, gelecek haftalarda bu özelliği geliştirmek için meditasyon egzersizleri eklemeyi de planlıyor. Yapılan araştırmalara göre farkındalık temelli meditasyonun uyku kalitesini artırdığı belirtiliyor.

AİLELER İÇİN YENİ DENETİM ARAÇLARI

TikTok'un yeni güncellemesi yalnızca gençler için değil, ebeveynler için de yeni kontrol araçları sunuyor.

Time Away (Zamanın Dışında) özelliği sayesinde ebeveynler çocuklarının belirli saatlerde TikTok'a erişimini engelleyebilecek. Örneğin; aile yemekleri, okul saatleri, gece veya tatillerde uygulama kullanımı sınırlandırılabilecek.

Aile Eşleştirme (Family Pairing) özelliği ile ebeveynler çocuklarının takip ettiği ve onları takip eden hesapları görebilecek, hatta engelledikleri hesapları inceleyebilecek.

"GENÇLER SAĞLIKLI DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR EDİNECEK"

Bu güncellemeler, çocukların dijital dünyada daha güvenli vakit geçirmesi amacıyla yapıldı. TikTok, gece saatlerinde gençlere bildirim göndermeyeceğini ve bu ayarım değiştirilemeyeceğini de duyurdu.

Internet Matters CEO'su Carolyn Bunting, yapılan değişiklikleri şöyle yorumladı: "Aileler, çocuklarının çevrimiçi dünyada güvende kalmasını sağlamak için büyük rol oynuyor. TikTok'un sunduğu yeni ebeveyn denetim araçları ve 'Wind Down' hatırlatması, gençlerin sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı olacak."