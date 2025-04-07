Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Çinli ByteDance şirketine TikTok'un ABD varlıklarını elden çıkarması için verilen süreyi 75 gün uzatmıştı.

Ocak 2024'te yürürlüğe giren yasaya göre, ByteDance bu sürenin sona kadar TikTok'u elden çıkaramazsa uygulama ABD'de yasaklanacak.

Konuya yakın bir kaynak, anlaşma taslağının Çarşamba günü itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığını ve TikTok'un ABD operasyonlarının, ülkede kurulacak, çoğunluk hissesi ABD'li yatırımcılara ait olacak yeni bir şirkete devredilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Aynı kaynak, satış planının ByteDance, mevcut ve yeni yatırımcılar ile ABD hükümeti tarafından da onaylandığını ifade etti. Ancak ByteDance, Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, taraflar arasında hâlâ bazı görüş ayrılıklarının sürdüğünü duyurdu.