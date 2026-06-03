Küresel teknoloji pazarındaki yapay zekâ rekabeti, milyarderler listesinde dengeleri değiştiriyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin son verilerine göre, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’ın kurucu ortağı Zhang Yiming, Asya’nın en zenginleri listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Yapay zekâ yatırımlarının karşılığını alan Zhang, bu yükselişle Çin’in en zengin insanı unvanını da perçinlemiş oldu.

Zhang Yiming’in servetindeki bu tarihi yükseliş, ByteDance’in yapay zekâ teknolojilerindeki agresif büyümesi ve ticari başarılarıyla doğrudan bağdaştırılıyor.

Şirket tarafından geliştirilen ve aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşarak Çin’in en popüler yapay zekâ sohbet botu haline gelen Doubao, bu finansal başarının en büyük itici güçlerinden biri oldu.

7 KATTAN FAZLA ARTIŞ GÖSTERDİ

Bloomberg’in Mart 2019’da Zhang’ın servetini takip etmeye başladığı dönemde 13 milyar dolar olan mal varlığı, geçen süreçte yedi kattan fazla bir artış göstererek 92,8 milyar doları gördü.

İlk kez 2025 yılında Çin’in en zengin kişisi unvanını elde eden Zhang Yiming, daha sonra bu liderliği kaybetse de bu yıl gerçekleştirdiği güçlü geri dönüşle yeniden ülkesinin zirvesine yerleşti.

Zhang’ın yükselişiyle Asya’nın en zenginleri listesindeki sıralama yeniden şekillendi. Serveti 86,9 milyar dolara gerileyen Hindistanlı iş insanı Mukesh Ambani, Asya’nın en zengin üçüncü kişisi konumuna geriledi.

Bölgenin en zengin ismi unvanını ise 117,4 milyar dolarlık servetiyle liderliğini sürdüren Gautam Adani korumaya devam etti.