

Meta, sosyal medya rekabetinde öne çıkmak için Facebook odaklı yeni bir içerik üretici programını hayata geçirdi. “Creator Fast Track” adı verilen girişim, özellikle TikTok, YouTube ve Instagram’da büyük takipçi kitlelerine sahip kullanıcıları hedef alıyor.

Yeni program kapsamında, farklı platformlarda en az 100 bin takipçisi olan içerik üreticilerine aylık 1.000 dolar garanti ödeme yapılacak. Takipçi sayısı 1 milyonun üzerinde olan üreticiler ise aylık 3.000 dolara kadar gelir elde edebilecek. Bu ödemeler, içeriklerin izlenme sayısına bağlı olmadan gerçekleştirilecek.

REELS PAYLAŞIMI ŞART

Programa katılan üreticilerin her ay en az 15 Reels videosu paylaşması gerekiyor. Ancak içeriklerin belirli bir izlenme sayısına ulaşması şart koşulmuyor. Video içeriklerin yanı sıra metin, fotoğraf ve hikâye paylaşımları da gelir elde etme kapsamında değerlendirilecek.

PROGRAM 3 AYLA SINIRLI

Meta’nın garanti kazanç modeli kalıcı değil. Program dahilinde içerik üreticilerine ödemeler üç ay boyunca devam edecek. Şirket, bu süreci üreticilerin platforma daha hızlı uyum sağlaması için bir geçiş dönemi olarak tanımlıyor.

EK ERİŞİM DESTEĞİ VE UZUN VADELİ HEDEFLER

Programa katılan hesaplar, içeriklerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak ek erişim desteği alacak. Meta, uzun vadede içerik üreticilerinin Facebook’un içerik para kazanma sisteminden düzenli gelir elde etmesini hedefliyor. Şirket verilerine göre, 2025 itibarıyla Facebook içerik üreticilerine yapılan toplam ödeme 3 milyar dolara ulaştı.