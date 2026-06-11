TikTok'ta canlı yayın açarak takipçilerden hediye toplama yöntemiyle gelir elde eden içerik üreticileri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak bir kadın yayıncının, platform üzerinden elde ettiği kazancı paylaştığı video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DESTE DESTE BANKNOTLARI KAMERAYA GÖSTERDİ

Yayıncı, çektiği videoda TikTok'ta yaptığı yayınlar, iş birlikleri ve diğer sosyal medya hesapları sayesinde yalnızca 35 gün içerisinde 110 bin lira gelir elde ettiğini öne sürdü. İddiasını desteklemek amacıyla kazandığını belirttiği parayı bankamatikten nakit olarak çeken kadın, deste deste banknotları kamera karşısında sergiledi.

‘HIRSIZLAR SEVİNMESİN’

Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntülerde, yayıncının paraları evine getirerek bir masanın üzerine dizdiği görüldü. Ancak olası güvenlik risklerine ilişkin yorumlara da yanıt veren kadın, paraları evinde tutmadığını belirterek, "Hırsızlar sevinmesin, paraları evime koymuyorum" ifadelerini kullandı.