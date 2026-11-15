TikTok'ta bir çiftin canlı yayında izleyicilerden gelen sanal hediyelere göre dans etmesi tartışma yarattı. Yayından paylaşılan görüntülerde, gönderilen hediyelerin dansın nasıl süreceğini belirlediği görüldü.

Bazı hediyelerin ardından çift birlikte dans etti. Farklı hediyeler geldiğinde ise erkek kenara çekildi, kadın dans etmeye tek başına devam etti.

Görüntülere tepki gösteren kullanıcılar, izlenme ve sanal hediye kazanmak amacıyla özel hayatın bu tür yayınlara taşınmasını eleştirdi. Eleştirilerde, gönderilen hediyeye göre kadının tek başına dans etmesinin bir kazanç yöntemine dönüştürülmesi de yer aldı.

TikTok'ta izleyicilerin satın alarak yayıncılara gönderebildiği sanal hediyeler, içerik üreticilerinin gelir kaynakları arasında bulunuyor.