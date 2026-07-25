Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz 2026 tarihinde TikTok’ta gerçekleştirilen bir canlı yayında toplumun dini değerlerine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıldığına dair paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yürütülen incelemelerde söz konusu yayını yapan kişinin Esra Gürbüz olduğunun tespit edildiği ifade edilirken, Gürbüz’ün 24 Temmuz 2026 tarihinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, Gürbüz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Başsavcılık, mevcut yasal düzenleme kapsamında isnat edilen suç yönünden tutuklama tedbiri uygulanamadığını vurgulayarak, bu nedenle Gürbüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını açıkladı. Soruşturmanın Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

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