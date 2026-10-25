TikTok’ta saatler boyunca slime karıştırılan canlı yayınlar, izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelerin değeri üzerinden tartışma konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, tek bir yayında yaklaşık 70 bin TL değerinde hediye toplandığını öne sürdü.

Onedio’nun derlediği habere göre, “efsaass” adlı kullanıcı, arkadaşının gece boyunca slime yapan bir yayıncıyı izlediğini ve gönderilen hediyelerin TL karşılığını hesapladığını anlattı. Yaklaşık 70 bin TL’lik tutar bu hesaplamaya dayanıyor; yayıncının net kazancını göstermiyor.

Bu yayınlarda izleyicilerden gelen hediyelere göre slime karışımına farklı malzemeler ekleniyor. Böylece yayının içeriği, hediye gönderen izleyicilerin yönlendirmesiyle şekilleniyor.

Paylaşımı yapan kullanıcı, vergi ve platform kesintileri düşüldükten sonra da yayıncıya önemli bir tutar kalabileceğini savundu. İzleyicilere canlı yayınlarda hediye göndermeyi bırakma çağrısında bulundu.

HEDİYE TUTARININ TAMAMI YAYINCIYA KALMIYOR

TikTok’ta izleyiciler, gerçek parayla satın aldıkları jetonlarla canlı yayın yapan kişilere sanal hediyeler gönderebiliyor. Bu hediyeler yayın sırasında ekrana animasyon olarak yansıyor ve yayıncıya gelir sağlayan sisteme dahil oluyor.

Yayıncılar, uygunluk koşullarını karşılamaları halinde kazançlarını elmaslar üzerinden takip edip geçerli kurallar çerçevesinde nakde çevirebiliyor. Ancak izleyicinin ödediği tutarın tamamı yayıncının hesabına geçmiyor. Platform kesintileri, jeton fiyatları ve diğer koşullar nedeniyle net kazanç değişiyor.