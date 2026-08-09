Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Casperlar' ve 'Çirkinler' olarak bilinen yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kapsamlı bir çatı iddianame hazırladı. 21 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç imparatorluğuna ilişkin iddianamede, çetelerin çocukları sömürdüğü ve onları silahlı eylemlere sürüklediği detaylandırıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Çocuk Avcılığı

İddianamede, suç ağlarının geleneksel mafya yapılarından farklılaştığı vurgulandı. Çete liderlerinin, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını suçları pazarlamak ve propaganda yapmak için kullandığı belirtildi. Paylaşılan lüks arabalar, motorlar ve ağır silah görselleriyle 15-25 yaş arası, ailevi veya ekonomik sorunlar yaşayan savunmasız gençleri hedef aldıkları ifade edildi. Çete yöneticileri, internet tabanlı mafya dizilerinden alıntılar yaparak sanal 'rol modeller' haline geldi.

'Kardeşim' Diye Güven Kazanma Taktiği

Çetenin eleman devşirme sürecinin sinsi bir psikolojik manipülasyonla işlediği kaydedildi. İlk temas, çocuğun mahallesinde yaşayan kurye veya akran çete üyeleri aracılığıyla kuruldu. Çocuklara yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi adımlarla değer verilmesi sağlandı. Ailesinde ilgi eksikliği yaşayan çocuklara 'Sen bizim kardeşimizsin', 'Yeğenimizsin' denilerek sahte bir sığınak duygusu aşılandığı, bir kez sisteme dahil edilen çocukların ise korku ve tehditlerle eylemlere zorlandığı ifadelere yansıdı.

Vaad Edilen Para Ödenmedi

Çete liderlerinin, devşirdikleri çocukları eylem başına 10 bin ile 50 bin lira, bazı durumlarda 100 bin ile 250 bin lira arasında 'tek hamlelik vurgun' vaadiyle kandırarak tetikçi olarak kullandığı iddia edildi. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri, çocukların dolandırıldığını ortaya koydu. Eylemi gerçekleştirenler ya yakalandı ya da vaat edilen paraları alamadı. Liderlerin, çocukların hesaplarına sadece 4 bin lira gibi 'yol harçlığı' göndererek onları ölüme ve cezaevine terk ettiği belirtildi.

İbrete Vakıa Hikayeler ve Oyun Odalarından Komuta

İddianamede, suça sürüklenen çocukların trajik hikayeleri yer aldı. Kız kardeşinin tedavi masrafları için 100 bin liralık teklifi kabul eden İsmail H., Şişli'deki mücevher dükkanını kurşunlarken görüntülü aramayla izlenerek ateş ettirildi ve yakalandı. 16 yaşındaki Uğur Ş., 100 bin lira vaadiyle galeri kurşunladı ancak sadece 15 bin lira aldı. 15 yaşındaki Emre S., 220 bin lira karşılığında azmettirildi, kalan parayı alamayarak cezaevine girdi. 14 yaşındaki Yahya Z., TikTok'ta çetenin ağına düşerken cep telefonunda 'yaralamada tazminat açılır mı' diye arama yaptığı ortaya çıktı. En küçük piyon 13 yaşındaki Kaan Ö., silahlı çatışmaya yaya olarak katıldı.

Güvenlik güçlerinin takibinden kaçmak için çetenin, GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunların sesli ve yazılı sohbet odaları üzerinden eylem talimatı verdiği belirtildi. Silahlar için 'emanet', 'demir' gibi kodlar kullanıldı. Eylemi gerçekleştiren kadrolar birbirinden habersizdi; motosikleti çalan, süren, ateş eden ve kaçışı sağlayan kişiler ayrı hücrelerden seçilerek tek merkezden yönetildi.

Dosyadaki öne çıkan rakamlar arasında 151 şüpheli, incelenen 52 ayrı eylem, 4 maktül ve 70 mağdur-müşteki bilgisi bulunuyor. Operasyonlar kapsamında 223 adreste arama yapıldı ve çok sayıda gözaltı gerçekleşti.