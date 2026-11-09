Apple CEO'su Tim Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan Cook, Ankara'da milli voleybolcu Eda Erdem ile de buluştu.

İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasını ziyaret ettikten sonra Ankara'ya geçen Cook, Anıtkabir ziyaretinden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Cook, paylaşımında "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmek ve saygılarımı sunmak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

EDA ERDEM'E "VOLEYBOL EFSANESİ" DEDİ

Cook, Ankara ziyareti kapsamında milli takım kaptanı Eda Erdem ile Türk çayı ve simit eşliğinde sohbet etti.

Buluşmaya ilişkin sosyal medya paylaşımında Erdem'i "voleybol efsanesi" olarak nitelendiren Cook, güzel sohbeti ve Ankara'daki sıcak karşılaması için milli voleybolcuya teşekkür etti.