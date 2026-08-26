İngiliz oyuncu ve şarkıcı Tim Curry, 80 yaşında yaşamını yitirdi. TMZ'nin haberine göre, 10 yıldan uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncunun evine, gece saatlerinde gelen tıbbi acil durum ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Curry'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ölümünde şüpheli bir durum olmadığı açıklandı. KARİYERİNE 60'LARIN SONUNDA BAŞLADI Kariyerine 1960'ların sonunda başlayan Tim Curry; Stephen King'in 'It' uyarlamasındaki Palyaço Pennywise ve 'Home Alone 2: Lost in New York' filmindeki otel müdürü Mr. Hector rolleriyle de hafızalara kazındı. 50 yılı aşan kariyeri boyunca 'Annie', 'Clue', 'The Hunt for Red October' ve 'Muppet Treasure Island' gibi pek çok yapımda yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.