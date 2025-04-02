Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Bodrum FK'yı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tim Jabol-Folcarelli, Bodrum FK maçının zor bir maç olacağının farkında olduklarını belirterek, "Öncelikle bugün kazandığımız için gerçekten mutlu olduğumuzu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü bugün maça başlamadan önce bunun zor bir maç olacağının farkındaydık. Dolayısıyla maçın sonlarına doğru baktığınızda uzunca bir süre diyebileceğimiz bir süre boyunca 10’a 9 oynamak zorunda kaldık. Bir kişi hatta iki kişi eksik kaldık ama kazandığımız ve tur atladığımız için gerçekten çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"ADAPTASYON DA GAYET İYİ GİDİYOR"

Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini kaydeden Folcarelli, "Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini söyleyebilirim. Açıkçası ilk haftalarda biraz sıkıntılar yaşamıştım. Bir sakatlık yaşamak zorunda kalmıştım. Sakatlık sonrasında takım arkadaşlarıma saha içerisinde destek olamamak benim adıma zor durum oluşturmuştu. Ama şu an gayet sağlıklıyım ve iyi gidiyorum. İlk dakikalarımı da almaya başladım. Çok mutluyum, adaptasyon da gayet iyi gidiyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİMİZ İYİ BİR OYUNLA İYİ BİR SONUÇ ALABİLMEK"

Hafta sonu önemli bir maçları olduğunu vurgulayan Folcarelli, "Takım olarak hafta boyunca çok sıkı çalışıyoruz. Yeni hocamızla birlikte gayet sıkı çalışıyoruz ve iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Bütün hafta boyunca bütün takım arkadaşlarım elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorlar. Maç başladığında, stadyuma çıktığımızda elimizden gelen en iyi başarıyı gösterebilmek adına iyi çalışıyoruz. Önemli bir maçımız var. Ama biz maç maç bakıyoruz. Bugün kazandık ve bizim için önemli olan buydu. Bir sonraki maçımızı düşüneceğiz. Ona odaklanacağız. Hafta sonu taraftarın bizden beklentisini biliyoruz. Bizim beklentimiz de iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilmek" diye konuştu.