Time dergisi, 2026 yılının en etkili 100 ismini açıkladı. Sanat, siyaset, iş dünyası ve spor alanlarından isimlerin yer aldığı listede Türkiye’den tek isim Fatih Birol oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı olan Birol, “liderler” kategorisinde listeye girerken, hakkında tanıtım yazısını Jason Bordoff kaleme aldı. Bordoff yazısında, Birol’un küresel enerji krizlerinin yaşandığı bir dönemde ülkeler arasında iş birliğini korumayı başardığını vurguladı.

Listede siyaset dünyasından Donald Trump, Şi Cinping ve Mette Frederiksen gibi isimler yer aldı. Sanat ve eğlence dünyasında ise Benicio Del Toro ve Ben Stiller öne çıktı.

Teknoloji alanında Anthropic kurucuları listeye girerken, ikonlar kategorisinde Victoria Beckham ve Kate Hudson da yer buldu.

"ÜLKELERİ AYNI ÇİZGİDE TUTMAYI BAŞARDI"

IEA'dan yapılan açıklamada, Fatih Birol'un ikinci kez Time dergisinin dünyanın en etkili 100 ismi arasında ve "liderler" kategorisinde gösterildiği belirtildi.

Fatih Birol, Time 100 listesinde yer alan tek Türk oldu.

IEA'nın bütçe ve personel açısından küçük bir uluslararası kuruluş olduğunu belirten Fatih Birol ise, "Time'ın bu listesinde yer almamın, IEA olarak ülkelerin enerji güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliğini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmaların büyük değerini yansıttığına inanıyorum, özellikle de içinde bulunduğumuz gibi zorlu dönemlerde" dedi.