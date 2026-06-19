ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda silah seslerinin duyulması kısa süreli paniğe neden oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, New York Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ilk etapta olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin net bilgi paylaşılmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

CBS News'in aktardığına göre, New York Polis Departmanı daha sonra yaptığı açıklamada olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi. Polis, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını ve olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Yetkililer, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen başka kişilerin de aranmasına devam edildiğini belirtti.