Avustralya’da düzenlenecek olan 2032 Brisbane Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları organizatörleri, kürek ve kano yarışlarının yapılacağı adresi resmen açıkladı.

Yapılan kapsamlı teknik değerlendirmelerin ardından, Queensland eyaletinde bulunan ve içinde yüzlerce dev sürüngenin yaşadığı Fitzroy Nehri müsabaka alanı olarak onaylandı. Alınan bu karar, spor dünyasında güvenlik ve güvenlik önlemleri konusunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NEHİRDE 500 TİMSAH YAŞIYOR

Milli takım antrenmanları ve yerel şampiyonalar için halihazırda kullanılan Fitzroy Nehri, yaklaşık 500 tuzlu su timsahına ev sahipliği yapıyor. Boyları 1,8 metreyi, ağırlıkları ise 1000 kilogramı bulabilen bu yırtıcılara rağmen bağımsız altyapı yetkilileri ve spor federasyonları nehrin yarış standartlarına uygun olduğunu savundu.

Dünya Kürek Federasyonu ile Kano Federasyonu başkanları, teknik analizler sonucu sporcular için adil ve güvenli rekabet koşullarının sağlanabileceğine dair inançlarının tam olduğunu belirterek kararı destekledi.

Organizasyon yetkilileri timsah riskine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ifade ederken, Brisbane 2032 Başkanı Andrew Liveris de güvenlik endişelerini reddederek okyanuslardaki köpekbalığı varlığına rağmen sörf yapılmasını örnek gösterdi.

Ancak bu açıklamalar sporcular tarafındaki huzursuzluğu dindirmedi. 542 kürekçiden oluşan geniş bir grup, timsah tehlikesinin yanı sıra nehirdeki güçlü akıntılara da dikkat çekerek eyalet hükümetine bir mektup sundu. Sporcular adalet, güvenlik ve sürdürülebilirlik gerekçeleriyle yarışların Queensland’in güneydoğusundaki alternatif bir tesise kaydırılmasını talep ediyor.