1 Mart 2024 tarihinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu.



Kazanın ardından Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da vatandaşı olduğu ABD'ye kaçtı. Olayın Türk kamuoyunda infial yaratması ve Adalet Bakanlığı'nın ABD'den resmi talepte bulunmasının ardından Cihantimur ve Tok, ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye iadesine karar verilen ikiliden Eylem Tok hakkında ABD mahkemesi, temyiz sürecinin tamamlanmasının bekleneceğini duyurdu. Paralel olarak Türkiye'de devam eden yargılamada da Savcılık, Timur Cihantimur hakkında iddianameyi tamamladı.



22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre Timur Cihantimur hakkında Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olmaktan ötürü 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.