Arjantin'de Buenos Aires polisinin yürüttüğü soruşturma sonucunda yakalanan 20 yaşındaki kadın, lüks Palermo semtinde yaşayan bir adamla Tinder üzerinden tanıştı. Adamın evine davet edilen kadın, iddiaya göre kurbanını uyuşturarak bayılttıktan sonra bilgisayarını ve 24 bin doları (yaklaşık 875 bin TL) çaldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kadının adamın apartmanına girişini ve onu selamladığını gösterirken, bir başka kayıtta ise şüphelinin büyük bir siyah valizle olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

BİLİNCİNİ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayı polise bildiren mağdur, kadının eve geldiğini hatırladığını ancka daha sonra bilincini kaybettiğini söyledi. Uyandığında ise parasının ve değerli eşyalarının çalındığını fark etti.

Buenos Aires polisi, geniş çaplı bir soruşturma sonucunda şüpheliyi tespit ederek kentin güneydoğusundaki Lomas de Zamora semtinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada mağdurun çalınan bilgisayarı ve kadının olay günü giydiği kıyafetler ele geçirildi.

Ayrıca polis, kadının 71 yaşındaki babasını da yasa dışı silah bulundurma suçlamasıyla gözaltına aldı.