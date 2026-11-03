Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Tinder” isimli sosyal medya platformu üzerinden arkadaşlık kurmak bahanesiyle tanıştıkları kişilerin telefonlarını çaldıkları, ele geçirdikleri telefon ve banka hesapları üzerinden para transferi yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, “Tinder” isimli sosyal medya platformu üzerinden arkadaşlık kurmak bahanesiyle kişilerle tanıştıkları ve daha sonra buluştukları belirlendi. Şüphelilerin, buluştukları kişilerin dalgınlıklarından faydalanarak telefon şifrelerini öğrendikleri ve telefonlarını çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin daha sonra ele geçirdikleri telefonlar üzerinden banka hesaplarına girerek üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaptıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Dosya kapsamında örgüt faaliyeti içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin, 5 farklı ilde gerçekleştirdikleri eylemlerle çaldıkları telefonlar ve ele geçirdikleri hesaplar üzerinden transfer ettikleri paraları kendi kişisel hesaplarına çektikleri ve aralarında paylaştıkları anlaşıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 3 Kasım'da Ankara, Kastamonu ve Şırnak da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, haklarında gözaltı kararı verilen 1 örgüt yöneticisi ve 7 örgüt mensubu olduğu değerlendirilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.