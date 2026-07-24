İstanbul'un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Hacı Ömer Paşa Sokak'ta gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Park halinde bulunan bir otomobilin alev alev yandığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Söndürme çalışmalarının ardından inceleme başlatan polis ekipleri, yanan otomobilin T.B.'ye ait olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, aracın üzerine tiner dökülerek yakıldığını tespit etti.

İLK İFADESİNDE "ALKOLLÜYDÜM" DEDİ

Yapılan saha çalışmaları sonucunda kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin, 42 farklı suçtan kaydı bulunan Ahmet G. olduğu saptandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, alkolün etkisiyle aracı ateşe verdiğini beyan ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.