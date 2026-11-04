İtalyan sinemasının tanınmış yönetmenlerinden Tinto Brass, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre Brass, 4 Kasım Çarşamba günü Roma'da yaşamını yitirdi.
Özellikle erotik sinema türündeki yapımlarıyla uluslararası alanda tanınan yönetmenin ölümünü, eşi Caterina Varzi ve çocukları Bonifacio ile Beatrice Brass, ölüm haberini duyurdu.
CENAZE TÖRENİ AİLE ARASINDA
Yönetmenin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken ailenin cenaze töreninin yalnızca yakınlarının katılımıyla özel olarak gerçekleştirileceğini belirtildi.
ÇOK SAYIDA FİLMDE İMZASI VAR
26 Mart 1933'te Milano'da dünyaya gelen Brass, 1963 yılında yönetmenlik kariyerine başladı; "Brass", "Caligula", "La chiave", "Miranda", "Paprika" ve "Monella" gibi filmleriyle tanındı.
Kariyerinin ilk döneminde deneysel ve avangart yapımlara imza atan yönetmen, toplumsal meseleler, bireysel özgürlük ve geleneksel değerlere yönelik eleştirileri sinemaya taşıdı.