İtalya’nın orta kesimindeki Tarquinia kasabasında tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kalbi duran 78 yaşındaki bir adam, doktorlar tarafından öldüğü ilan edildikten yaklaşık 30 dakika sonra aniden kendine geldi.

Artı49'da yer alan habere göre, yaşlı adamın kalbi durunca sağlık ekipleri derhal müdahale etti ancak yapılan tüm canlandırma çabaları sonuçsuz kalınca, doktorlar yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölüm belgesi düzenlendi, tabuta konuldu, cenaze arabası çağrıldı ve bölgeye gelen kurtarma helikopteri geri döndü.

Ancak tam her şey sona erdi denirken, adam gözlerini açarak çevresindekileri ve özellikle kızlarını sordu. Şoke olan sağlık görevlileri yaşlı adamı hızla yakındaki bir kliniğe sevk etti. Hastane kaynakları, hastanın durumunun şu anda stabil olduğunu bildirdi.

TIP BU DURUMA "LAZURUS FENOMENİ" DİYOR

Uzmanlar bu sıra dışı durumu tıpta “Lazarus fenomeni” olarak tanımlıyor. Bu terim, başarısız kalp masajı girişimlerinin ardından kardiyovasküler fonksiyonların kendiliğinden geri dönmesini ifade ediyor. Adını, İncil’de İsa tarafından ölümden diriltilen Lazarus’tan alan bu nadir olay, tıp dünyasında hâlâ gizemini koruyan vakalar arasında yer alıyor.