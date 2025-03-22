İstanbul'da, bugün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana sosyal medyada paylaşım yapan veya eylemlere katıldıkları gerekçeleriyle toplam 94 kişi gözaltına alındı. Ev baskını yapılanların arasında üniversite öğrencileri de var.

İstanbul'da sabah 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, 911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefette bulundukları veya sosyal medyada provakatif paylaşımlarla "halkı sokağa çağırdıkları, korku ve panik yaratarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" gerekçeleriyle toplam 94 kişi gözaltına alındı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, çok sayıda partilinin sabah saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı.

Baş açıklamasında, "Antalya’da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İzmir’de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale’de de ev baskınları yapıldığını biliyoruz. Avukatlarımız yakından takip ediyor" ifadesini kullandı.

İZMİR'DE 123 GÖZALTI

İzmir'de İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili eyleme katılan 123 kişi gözaltına alındı.