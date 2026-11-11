Fon vurgununu iddiaları ve verdiği soru önergeleriyle gündemde tutan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, ‘siyasal veya askeri casusluk’ soruşturması kapsamında Beyoğlu’ndaki evinden gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

‘FON BAĞLANTILI’

Yonca Verdioğlu Şık, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. TİP’ten yapılan açıklamada, gözaltının Şık’ın fon soruşturmasına ilişkin çalışmaları ve tehditlerle bağlantılı olduğunu açıkladı.

24 SAAT GEÇMEDEN

TİP lideri Erkan Baş, önceki gün “Ahmet Şık defalarca soru önergesi verdi. Soru önergelerine cevap gelmeyince bunları kendi hesabından paylaştı. Ahmet’in arkadaşı cezaevinde giderken savcılıkta ifade verirken pazarlık yapıyorlar. ‘Ahmet o twiti silsin arkadaşını serbest bırakacağız’ diyorlar” demişti. Baş’ın, Ahmet Şık’ın ailesinin hedef alındığını iddia ettiği bu açıklamasının ardından Yonca Verdioğlu Şık’ın gözaltına alınması dikkat çekti.