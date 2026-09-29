Tıp öğrencisi Melek Erden, İstanbul'da T1 hattındaki tramvayda tacize uğradı. Yusufpaşa durağında inen genç kız şüphelinin görüntüsünü cep telefonuyla kaydedip, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

"BİR BAKTIM, ELİ HEMEN ÇEKTİ"

Kalçasında bir temas hissettiğini belirten Erden, "Öyle sessiz kalan bir tip değilim yani. Bir tane kızı da taciz etmiş, benden önce ağlayarak inmiş, ne olduğunu anlamamışlar. Anlamlandıramıyor insan. Zaten T1'in kalabalığını bilen bilir, yani hani 'böylesiniz' milletle. Allah'ım, hani kalçamda böyle bir şey geçiyor, poşete mi değiyor, bir şey mi değiyor... Bir baktım, eli hemen çekti, ben döner dönmez... Aaa, yüzsüz pislik" şeklinde konuştu.

“SUSARSAM BAŞKALARINA DA YAPACAK”

Olayın ardından ne yapacağını düşündüğünü anlatan Erden, "Böyle bir şeye maruz kaldım. Bağırsam ne olacak? Millet linç eder mi, etmez mi? Polise versem, hani zaten normal suçlar bile cezalandırılmıyor, buna ne yapacaklar? Sonra dedim ki, ben susarsam bu yüz bulacak, tamam mı? Gidip başkalarına yapacak. Ondan sonra dedim ki, 'Eğer o eline sahip çıkmazsan senin o elini alır şey yaparım.' Koşarak uzaklaştı, diğer vagona geçti" ifadelerini kullandı.

“NE OLDU İKİ ELLEDİN ORADA”

Tacizin kıyafetle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Erden, “Pantolon giymişim ya pantolon. Ne giydiğinden bağımsız işte! Ne oldu iki elledin orada, ne oldu yani? Bundan zevk mi aldın, bundan keyif mi aldın? Gerçekten soruyorum yani sana. Ya panik ediyorsun bizi, sinir ediyorsun, kanser ediyorsun şurada. Çok sinir bozucu, çok sinir bozucu. Şu T1'e bir çözüm bulun Allah aşkına ya" dedi.

Erden'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Utanmaz, hâlâ bakıyor! Az önce T1'de tacize uğradım, hayatımda ilk defa tacize uğradım. Hani şey, sinirden elim ayağım titriyor. Öyle sessiz kalan bir tip değilim yani. Bir tane kızı da taciz etmiş, benden önce ağlayarak inmiş, ne olduğunu anlamamışlar. Anlamlandıramıyor insan.

Zaten T1'in kalabalığını bilen bilir, yani hani 'böylesiniz' milletle. Allah'ım, hani kalçamda böyle bir şey geçiyor, poşete mi değiyor, bir şey mi değiyor... Bir baktım, eli hemen çekti, ben döner dönmez... Aaa, yüzsüz pislik.

Dedim ki şimdi hani, ne yapacağım, tamam mı? Ne yapacağım? Böyle bir şeye maruz kaldım. Bağırsam ne olacak, hani ne yaptı? Millet linç eder mi, etmez mi? Polise versem, hani zaten normal suçlar bile cezalandırılıyor, buna ne yapacaklar?

Sonra dedim ki, ben susarsam bu yüz bulacak, tamam mı? Gidip başkalarına yapacak. Ondan sonra dedim ki, 'Eğer o eline sahip çıkmazsan senin o elini alır şey yaparım. Koşarak uzaklaştı, diğer vagona geçti' Pantolon giymişim ya pantolon. Ne giydiğinden bağımsız işte

Ne oldu iki elledin orada, ne oldu yani? Bundan zevk mi aldın, bundan keyif mi aldın? Gerçekten soruyorum yani sana. Ya panik ediyorsun bizi, sinir ediyorsun, kanser ediyorsun şurada. Çok sinir bozucu, çok sinir bozucu. Şu T1'e bir çözüm bulun Allah aşkına ya."