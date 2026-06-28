Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'e ulaşamayan ailesi, endişelenerek genç kızın arkadaşlarını aradı ve odasına bakmalarını istedi.
Ailesinin ricası üzerine Demirelöz'ün odasına giden arkadaşı, genç kızı yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 20 yaşındaki Demirelöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yurttaki arkadaşlarına büyük bir şok ve üzüntü yaşatan olayın ardındaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Demirelöz'ün olay günü yeni bir ev tuttuğu ve eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi.
Öte yandan, genç kızın bir süre önce doktora başvurduğu ve kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği iddia edildi. Tuğçenaz Demirelöz'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.