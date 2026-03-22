Kaza, 19 Mart akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mercan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kadir Efe’nin yapılan kontrollerde 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yaren Mercan, dün şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Mercan’ın tabutuna doktor önlüğü örtülürken, üniversiteden arkadaşları da törene beyaz önlükleriyle katıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

