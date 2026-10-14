Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin sosyal medya platformu X üzerindeki hesaplarına getirilen erişim yasağına karşı sert bir açıklama yaptı. Baş, genel merkez ve İstanbul İl Başkanlığı hesaplarına uygulanan bu kısıtlamayı kabul etmediklerini belirterek, kararın arkasındaki isimlerin yargı önünde hesap vereceğini vurguladı.

Baş, sosyal medya üzerinden paylaştığı metinde, erişim engelinin "açık bir faşizm uygulaması" olduğunu öne sürdü. Siyasi bir partinin genel merkez hesabının, gerçekleri ifade etmesi ve halkın haklarını savunması nedeniyle erişime kapatılmasının, yalnızca dijital bir abluka değil, demokratik siyasete yönelik fiili bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti.

Parti lideri, yasaklanan ifadelerin sokakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde ve doğrudan muhataplarına bakarak söylenmeye devam edeceğini bildirdi. Baş, "Ne yapacaksınız? Asacak mısınız, vuracak mısınız, dövecek misiniz, hapse mi atacaksınız!" sorularını yöneltti ve "Elinizden geleni ardınıza koymayın" uyarısında bulundu.

Açıklamasının devamında devrimci kimliklerini hatırlatan Erkan Baş, "Nefes aldığımız sürece halka karşı bir suç işleyen varsa yakalarız, kulağından tutar halkın önüne koyarız" ifadesini kullandı. TİP lideri, sözlerini "Bu abuk sabuk kararı kabul etmiyoruz, bu kararların altına imza atan herkesin yargılanacağı günlerin sözünü veriyoruz" cümlesiyle noktaladı.