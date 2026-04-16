Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma insanlarla ortak atası 90 milyon yıl öncesine kadar dayanan ispermeçet balinalarının düşünülenden çok daha geSlişmiş bir iletişim kurma türüne sahip olduğunu gösterdi. Yayımlanan yeni araştırma balinaların yalnızca ses çıkarmadığını aynı zamanda tıpkı insanlar gibi iletişim kurduğunu ve hatta kendi alfabesine sahip olduğunu doğruladı.

İLETİŞİM SİSTEMLERİ ÇOK KARMAŞIK

Proceedings B dergisinde yayınlana yeni bir çalışmadan alınan verilere göre ispermeçet balinaları sadece ses çıkaran canlılar değiller. Bu tür aynı zamanda kendine has bir alfabeye de sahip. İspermeçet balinaları kendilerine has bu alfabe yapısında ünlü seslere karşılık gelen sistemler kullanıyor. Çalışmaya göre balinaların kullandığı kısa tıklama seslerinden oluşan '"koda" isimli iletişim sistemi düşünülenden çok daha karmaşık.

İNSANLARIN SES TELLERİNE BENZER BİR MEKANİZMA

Balinaların tam olarak nasıl bir ses çıkardıkları 1950'li yıllara kadar insanlar için bir gizemden ibaretti. Bugün ise modern teknoloji ve yapay zeka desteği sayesinde balinaların konuşma biçimi kolaylıkla analiz edilebiliyor. Bilim insanları tarafından yürütülen çalışma kapsamında balinaların tıklamaları arasındaki boşluklar analiz edildi. Sonuçlar ise balinaların insanların ses tellerini kullanarak A sesini E sesine dönüştürmesine benzer bir mekanizma kullandığını gösterdi.

İNSAN DİLİNE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Balinalar üzerinde yapılan analizler tıklamaların uzunluğunun, ton yükselmelerinin ve düşmelerinin Mandarin Çincesi, Latince ve Slovence gibi dillerdeki dil bilgisi yapıları ile benzerlik gösteren bir sistem oluşturduğunu ortaya çıkardı. Araştırma biri suda diğer karada yaşayan balina ve insanların birbirinden bağımsız şekilde aynı dil yapısını geliştirdiğini gösterdi.

BENZERLİK ÇOK DAHA KAPSAMLI

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara göre balinaların yalnızca dil yapıları değil, sosyal hayatları da biz insanlardaki gibi bir yapıya sahip. Bugüne kadar yapılan gözlemler balinaların da insanlardaki gibi anneanne kavramına sahip olduğunu, birbirlerinin yavrularına bakıcılık yaptıklarına ve doğum esnasında yanlarında durup destek olduklarını gösterdi.