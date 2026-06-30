Dünya genelinde sıcaklık rekorları peş peşe kırılırken, büyük şehirler adeta birer fırına dönüşüyor.

Havalar ısındıkça evlerde ve ofislerde klimalara yükleniyoruz; ancak bu durum tehlikeli bir kısır döngüyü de beraberinde getiriyor: Klimalar iç mekanı soğuturken, dışarıya saldıkları atık ısı ve yüksek elektrik tüketimi nedeniyle sokakları ve gezegeni daha da ısıtıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, dünyadaki binalarda tüketilen elektriğin yüzde 20’si klimalardan kaynaklanıyor ve bu ünitelerin karbondioksit emisyonu son 30 yılda üç katına çıkarak 1 milyar tonu aşmış durumda. İşte bu sürdürülemez döngüye karşı Fransa'nın başkenti Paris, ezber bozan bir altyapı projesiyle dünyaya örnek oluyor.

Merkezi bir yeraltı soğutma sistemi tercih edilecek

Paris yönetimi, her binanın kendi iklimlendirme sorununu bireysel olarak çözmesi yerine, tıpkı kanalizasyon veya metro hattı gibi merkezi bir yeraltı soğutma sistemi kurmayı tercih etti.

"Fraîcheur de Paris" (Paris Soğutucusu) adı verilen bu devasa sistem, tam 120 kilometrelik bir yeraltı boru ağından oluşuyor. Sistem, ağa bağlı yaklaşık bin binaya 2 ila 4 °C arasında şok soğuklukta su taşıyor. Binalardaki ısıyı emen bu su, daha sonra 15 merkez tesiste yeniden soğutularak döngüye dahil ediliyor.

Peki, bu devasa su kütlesi doğaya zarar vermeden nasıl soğutuluyor? Sistem, gücünü şehrin kalbinden geçen ünlü Seine Nehri’nden alıyor. Nehir suyu ile sistemin suyu asla birbirine karışmıyor; nehir sadece doğal bir "ısı emici" görevi görüyor. Sistem, kışın ve serin dönemlerde nehrin kendi soğukluğunu kullanarak ekstra elektrik harcamıyor.

Dahası, elektrik maliyetlerini düşürmek için akıllı bir depolama stratejisi uygulanıyor: Havanın serin, elektriğin ucuz olduğu gece saatlerinde dev tanklarda buz biriktiriliyor. Gündüzün en kavurucu saatlerinde ise bu buzlar eritilerek şebekeye veriliyor. Sonuç muazzam: Standart klimalara kıyasla yüzde 100’ün üzerinde enerji verimliliği, yüzde 35 daha az elektrik tüketimi ve yüzde 50 daha az CO₂ emisyonu sağlanıyor. Standart klimalar ısıyı sokaklara üflerken, Paris bu ısıyı nehre yönlendirerek kentsel ısı adası etkisini kökten çözüyor.

2050 kabusuna hazırlık: "Paris 50 derece" tatbikatı

Bu yatırımlar lüks değil, hayati birer hazırlık. Resmi tahminlere göre Fransa, 2050 yılına kadar ortalama 2,7 °C daha ısınacak; kuraklık, sel ve sıcak hava dalgaları günlük hayatın bir parçası olacak. Tehlikenin farkında olan Paris, geçtiğimiz aylarda fütüristik ama bir o kadar da gerçekçi bir simülasyona imza attı. "Paris à 50°C" (50 Derecede Paris) adlı tatbikatta iki mahalle, olası bir ekstrem sıcak dalgası krizini deneyimledi. Bu senaryoda serin hava, otellerin sunduğu bir konfor olmaktan çıkıp bir insan hakkı ve temel ihtiyaç olarak konumlandırıldı.

2,4 Milyar Euro'luk dev genişleme planı

Temelleri aslında 1970'lerde atılan ve 1991'den beri profesyonelce işletilen bu kamu-özel ortaklığı şebekesi, şimdilerde 2,4 milyar Euro değerinde dev bir genişleme sözleşmesine imza attı. Hedef; mevcut hattı 158 kilometre daha uzatmak ve 20 yeni üretim tesisi eklemek. Projenin Genel Sekreteri Raphaëlle Nayral, amaçlarının sadece lüks binaları değil; okulları, kreşleri, hastaneleri ve huzurevlerini de sisteme dahil ederek 3 binden fazla aboneye ulaşmak olduğunu belirtiyor.

Her şehir bir Paris olabilir mi?

Paris'in bu başarısı göz kamaştırsa da, uzmanlar bu modelin her şehre kolayca ihraç edilemeyeceği konusunda uyarıyor. Sistemlerin verimli çalışabilmesi için üç kritik şartın bir araya gelmesi gerekiyor:

Yeraltı boru yatırımını maliyet olarak karşılayacak yüksek bir nüfus yoğunluğu,

Isı emici görevi görecek devasa debiye sahip aktif bir nehir,

Onlarca yıllık uzun vadeli sözleşmelere imza atabilecek istikrarlı bir yerel yönetim.

90'larda başlayan ve tam kapasitesine ancak 2042'de ulaşması beklenen bu mega proje, iklim kriziyle mücadelenin ne kadar sabır, bütçe ve vizyon gerektirdiğini tüm dünyaya kanıtlıyor.