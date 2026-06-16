Manisa Alaşehir'de TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Pak'tan acı haber geldi. Dün saat 08.30 sıralarında Alaşehir Barış Mahallesi'ndeki Alaşehir Cezaevi önünde meydana gelen olayda, M.Ç.'nin (43) kullandığı 45 KA 9425 plakalı TIR'a, aynı yönde giden, Killik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Pak yönetimindeki 07 BJJ 179 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Motosikletin sürücüsü Pak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Pak, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erzincanlı olan Pak, daha sonra durumu ağır olduğu gerekçesiyle sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. TIR şoförü M.Ç. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mustafa Pak için bugün saat 12.00'de Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenleneceği bildirildi.

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