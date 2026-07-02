Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kaza, saat 14.00 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli Rampası mevkisinde yaşandı. İddiaya göre M.Y. yönetimindeki 34 N.. 064 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.A. idaresindeki 59 A.. 159 plakalı TIR'a henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 46 yaşındaki Yakup Yamak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Yakup Yamak'ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile araçta bulunan H.G.Y. (12), E.S.Y. (7), İ.Y. (5), A.R.O. (4), A.O. (7), S.A.O. (9) ve E.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 6'sının çocuk olduğu öğrenildi.

Kazanın nedenine ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.