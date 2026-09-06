Yangın, Sivas-Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidi’nin iniş bölümünde meydana geldi. Sivas’tan Erzincan yönüne ilerleyen Özdemir Gezer yönetimindeki 35 CMC 512 plakalı TIR’ın dorsesindeki balataların ısınması sonucu yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, TIR’ı emniyet şeridine çekerek durdurdu. Gezer’in ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DORSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında TIR’ın dorsesindeki 8 lastik tamamen yanarken, dorse kullanılamaz hale geldi. TIR üzerinde taşınan asfalt dökme makinesinde de yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan sürücü Özdemir Gezer, TIR’ının yanışını gözyaşları içinde izledi.
Olay yerinde görev yapan jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri, büyük üzüntü yaşayan Gezer’i sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kontrolden geçirildi.
YOL BİR BUÇUK SAAT KAPATILDI
Yangının söndürülmesi ve bölgede soğutma çalışmalarının yapılması sırasında kara yolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.