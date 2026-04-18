Kaza, saat 20.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy-İstanbul Caddesi Yeşilbayır Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 EJD 842 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü, sağlık ekipleri tarafından tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yol, devrilen araç nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. TIR, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR’dan yola dökülen yağın zemini kayganlaştırması üzerine ekipler tarafından kumlama çalışması yapıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.