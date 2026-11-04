Kaza, akşam saatlerinde Hassa ilçesi Gaziantep-Hatay kara yolu üzerindeki Aşağıkarafakılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 U 2491 plakalı otomobil ile H.Ş. yönetimindeki 31 AVH 528 plakalı TIR, kavşakta çarpıştı.
OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ağır hasar alarak adeta demir yığınına döndü. Araç içerisinde bulunan 4 kişi ise çarpışmanın ardından otomobilde sıkışarak yaralandı.
İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI KURTARDI
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan, isimleri henüz öğrenilemeyen 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
TIR ŞOFÖRÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Kazanın ardından TIR şoförü H.Ş., ifadesinin alınması amacıyla jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Jandarma, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.