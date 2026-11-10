Niğde'de Sazlıca yolundaki kavşakta TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Seyfettin Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile Özdoğan'ın kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özdoğan, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Özdoğan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.