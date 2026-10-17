Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde TIR ile sebze ve meyve yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif yaralanırken kamyonetin kasasındaki ürünler yola saçıldı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Osmaniye-Hatay-Adana kara yolu üzerindeki Toprakkale Kalesi Kavşağı’nda, trafik ışıklarında meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler, yola dağılan meyve ve sebzeleri toplayarak kamyonet sürücüsüne yardım etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin sağlık durumları değerlendirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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