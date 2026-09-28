Kaza, saat 18.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı Karayolu üzerindeki Taytan Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. İbrahim Canıtez’in kullandığı 45 SC 2052 plakalı sepetli motosiklet, kavşakta M.T. yönetimindeki 35 BNG 092 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Canıtez ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Canıtez, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan 61 yaşındaki sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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